«Может случиться, что в Украину из Арктики будет поступать, не холодный воздух, а теплый»

Через несколько дней наступит календарная зима. Какой она выдастся, не окажется ли, как предыдущая, почти бесснежной и слишком теплой? О наиболее вероятном погодном сценарии предстоящей зимы «ФАКТАМ» рассказала заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Вера Балабух.

«Январь 2020 года в Черниговской области был такой, как на Южном берегу Крыма»

— Вероятность повторения второй год подряд столь аномально малоснежной и теплой зимы, как предыдущая, крайне низка, — говорит Вера Балабух. — Но и морозной, снежной зимы вряд ли следует ожидать. Согласно наиболее вероятному прогнозу, она выдастся преимущественно теплой. Но при этом возможны резкие изменения погоды — чередование периодов похолодания и потепления. Хотя не исключены другие варианты. Следует понимать, что, пока наука не создала надежных методик долгосрочных прогнозов, мы можем говорить лишь о наиболее вероятных погодных сценариях.

— Что с прогнозом осадков предстоящей зимой?

— Хочется, чтобы выпало нормальное количество снега. Его приносят циклоны, например, из Средиземноморья, Атлантики. Однако, судя по всему, они не станут зимой доминировать на синоптической карте нашей страны. По большей части к нам будут приходить антициклоны из засушливых южных районов, которые приносят теплую погоду без осадков. Замечу, что атмосферное давление в периоды потеплений может резко меняться (это важная информация для людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями).

— Как глобальное потепление отразилось на погоде в холодные периоды года?

— Изменилась погода во все времена года, но больше всего зимой и летом. Специфика зим последних десятилетий в том, что они становятся аномально теплыми, уменьшается их продолжительность. Но при этом среднее количество дней с сильными морозами существенно не изменилось.

Существует такой параметр, как теплоощущение. Оно отражает то, насколько комфортно человек чувствует себя на улице при той или иной погоде. На это влияют три фактора: температура, скорость ветра и влажность. Скажем, если ветер начинает дуть быстрее на десять метров в секунду, то человек чувствует себя так, будто температура воздуха снизилась на пять градусов. В последние десятилетия зимы в Украине стали значительно мягче не только по объективным параметрам, но и по показателю теплоощущения людей. Это связано с тем, что существенно выросла температура воздуха, а скорость ветра и влажность уменьшились.

Украинская зима из умеренно суровой перешла в разряд малосуровой. Возьмем для примера погоду в январе 2020 года. Тогда не только во Львовской области, но даже на севере страны — в Черниговской, погода была такой, как в прежние времена на Южном берегу Крыма, в Никитском ботаническом саду.

— В каком из зимних месяцев погода изменилась больше всего?

— В январе. Он больше всего потеплел по сравнению с остальными месяцами зимы. В феврале тоже происходят значительные изменения. А в декабре температура существенно не менялась, в отдельных регионах даже снизилась! Впрочем, в последние годы декабрь все чаще оказывается аномально теплым.

«Таяние льдов в Северном Ледовитом океане не прекратилось даже в октябре»

— Вплоть до 80-х годов прошлого века зимы в Украине были снежными и холодными.

— В те времена причиной сильных морозов в Украине, как правило, был Сибирский (его еще называют Азиатским) антициклон. Он малоподвижный, очень обширный, задерживался у нас надолго. Поэтому зимы, особенно на востоке страны, были стабильно суровыми. Но из-за глобального потепления Сибирский антициклон перестал до нас добираться. И климат в Украине стал мягче, приблизился по своим параметрам к типично европейскому.

Зато холода теперь все чаще приходит к нам из полярных широт — благодаря антициклону, который формируется над Скандинавией. Однако порой случаются удивительные вещи — из арктических широт, на которых находится Скандинавия, к нам зимой поступает теплый воздух.

— Почему так происходит?

— Причиной тому является сильный прогрев воды в Атлантическом океане. В последние годы там сложилась беспрецедентная ситуация — воды Атлантики существенно прогрелись до глубины двух километров! Причем в нынешнем году прогрев оказался аномально сильным. Следствием этого стало образование рекордного за всю историю метеорологических наблюдений количества мощных тропических циклонов (ураганов). Их так много, что не хватило даже официально утвержденных женских и мужских имен (а их всего 21), которыми метеорологи называют ураганы в Атлантическом океане, и пришлось использовать буквы греческого алфавита. Самый недавний из этих ураганов назвали «Йота» — девятая по счету буква греческой азбуки. Но сезон ураганов не закончился. Тропические ураганы в этом году, скорее всего, будут возникать даже в декабре.

— Раз Атлантический океан так сильно прогрелся, значит, вероятность поступления к нам зимой тепла из Скандинавии повышается?

— Конечно. Важно понимать, что для прогнозирования погоды на длительный срок (на месяц или всю зиму) нужно исходить из масштабных метеорологических процессов, причем не только в Северном полушарии, но и на всей Земле.

Так, на погоду в Европе, в том числе в Украине, существенно влияет не только Атлантический, но и Тихий океан, хотя он находится на расстоянии в тысячи километров от нас. Сейчас в тропической части этого океана многолетняя фаза потепления воды (она называется Эль-Ниньо) сменяется фазой похолодания (Ла-Ниньо). Развитие Ла-Ниньо станет ключевым фактором в формировании погоды в ближайшие месяцы.

— В том числе в Европе?

— Несомненно. Наступление фазы Ла-Ниньо должно привести к образованию на севере Тихого океана неимоверно мощного антициклона, который предстоящей зимой будет влиять на погоду не только на Американском континенте, но и в Европе.

— В чем конкретно выразится это влияние?

— В частности, в том, что холод из Арктики может проникать на юг значительно дальше, чем прежде, — вплоть до тропических широт. И наоборот, воздушные массы из тропиков станут заходить далеко на север — даже в полярные области. Из-за такого рода переносов воздуха мы уже сталкивались с ситуациями, когда, например, на Скандинавском полуострове зимой было так же тепло, как в Турции.

Не вдаваясь в научные подробности, скажу, что наступление фазы Ла-Ниньо может привести к формированию совершенно новой, непредсказуемой погодной картины в Европе.

— Погода нынешней осенью была в пределах нормы?

— Классической она выдалась по двум параметрам: первая часть осени мягкая, вторая — прохладная. Однако первый период был не просто теплым, аномально теплым и продолжался очень долго — чуть ли не до середины ноября.

Считается, что если среднесуточная температура составляет 15 градусов и выше, то такой день является летним. Исходя из данного критерия, мы констатируем, что лето в нынешнем году продлилось до середины октября. Кстати, этот месяц оказался самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в Украине. Неудивительно, что в октябре Украина была чуть ли не самым теплым местом во всем Северном полушарии. Причиной тому стали воздушные массы с высокой температурой и низкой влажностью, поступавшие из субтропиков. Но засухи, к счастью, не случилось — спас средиземноморский циклон, принесший обильные дожди.

Только в последние пару недель имеем характерную для поздней осени погоду с осадками и невысокой температурой.

«С помощью спутников наша система засекает лесные пожары и определяет их координаты с точностью до десятков метров»

— Несколько лет назад мы усовершенствовали систему прогнозирования пожаров за условиями погоды (до этого действовала давно устаревшая система, разработанная еще в 1949 году для всего СССР и не учитывающая условий Украины), — говорит Вера Балабух. — Но прогнозы прогнозами, а лесникам и пожарным далеко не всегда удавалось оперативно обнаруживать возникновение пожаров в лесах. Поэтому была нужна система фиксации очагов возгорания в режиме реального времени. Мы запустили ее несколько месяцев назад. Для этого задействовали четыре космических спутника, оснащенных высокочувствительными приборами, которые улавливают и оценивают источники теплового излучения на Земле. Если такое излучение исходит, например, от Кривого Рога, то понятно, что это тепло от металлургических комбинатов. А вот если с территорий, укрытых лесами, то информация передается в ГСЧС Украины. Координаты очага возгорания определяются с точностью до десятков метров.

Кстати, многочисленные пожары, случившиеся весной нынешнего года, стали следствием бесснежной зимы. Обычно снег придавливает стебли пожухлых растений, и к весне они перегнивают. Но минувшей зимой стебли уцелели, а в марте задули сильные ветра, еще более высушившие почву. Отсюда массовые пожары, в том числе в Чернобыльской зоне.

Ранее синоптики рассказали «ФАКТАМ», какой ожидается погода на Новый год.

Фото gorod-online.net



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