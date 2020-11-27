28.33 / 28.53 33.52 / 33.94
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Кабмине рассказали, хватит ли в казне денег на выплаты "повышенных" пенсий в декабре

0:55 27 ноября 2020
Бюджет деньги

Министр финансов Сергей Марченко, высказывавший ранее уверенность в том, что до конца года доходная часть бюджета будет выше запланированных показателей, заявил, что средства на выплату пенсий, которые увеличатся в декабре благодаря надбавкам за стаж, у государства есть.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».

На вопрос ведущей о том, будут ли выплачены пенсии и зарплаты и есть ли на это средства, министр ответил: «Я вам категорически заявляю, что да. Я в этом уверен «.

Он также добавил, что остатки на едином казначейском счету по состоянию на утро 26 ноября — 22 миллиарда гривен.

Также чиновник еще раз повторил свои аргументы о том, что к концу года доходы государственного бюджета будут перевыполнены на 10 млрд гривен.

«До конца года доходы будут перевыполнены на 10 млрд гривен. Несмотря на пандемию, несмотря на кризис налоговая служба уже выполнила годовой план доходов», — подчеркнул он.

Напомним, что в четверг, 26 ноября, на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 и поддержал его направление в Верховную Раду на второе чтение. Также в этот день стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство предлагает ввести профессиональную накопительную систему для украинцев до 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. В частности, людям откроют пенсионные счета — они смогут воспользоваться при выходе на пенсию.

Фото: zik.ua

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Киперман Соня

"А лифчик где?" Дочь Веры Брежневой устроила смелую фотосессию возле лимонного дерева

Дмитрий Комаров

«Господи, сколько еще выдержим?!» — откровения Дмитрия Комарова о проекте «Мир наизнанку»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер