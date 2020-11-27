"65 лет и старше": стало известно, кому и когда повысят пенсии в 2021 году

Помимо процедуры обновления назначения пенсий правительством планируется в 2021 году повышение размеров выплат людям в возрасте от 65, 75 и 80 лет.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу «Право на владу» в четверг, 26 ноября, передает «Укринформ».

«В связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт — минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж, на 400 гривен», — проинформировала министр.

Она уточнила, что уже в январе пенсионеры, которые подпадают под эту категорию, получат указанное повышение пенсий.

Кроме того, Лазебная сообщила, что в июле будет реализовываться программа повышения пенсий лицам, которым исполнилось 75 лет.

Также, по ее словам, повышение в 500 гривен получат 80-летние пенсионеры.

В то же время министр финансов Сергей Марченко во время выступления на ток-шоу сообщил, что повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. перенесено на декабрь 2021 года.

«1 июля 2021 года планировалось увеличить минимальную заработную плату до 6 500 грн. Сейчас планируется с 1 декабря. Это объясняется тем, что у нас определенным образом такие шоковые вливания средств в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и определили, что нам действительно стоит отложить это повышение до конца года. 1 декабря — более чем нормальный срок введения 6 500 грн», — пояснил министр.

На вопрос почему не будет повышения зарплат учителям, Марченко ответил: «Почему не будет? Будет. Есть единая тарифная сетка. Есть минимальная заработная плата. Заработные платы учителя не будут снижены, они будут повышены в запланированных объемах».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в четверг, 26 ноября, на внеочередном заседании Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 и поддержал его направление в Верховную Раду на второе чтение. Также в этот день стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

Фото: КП в Украине

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