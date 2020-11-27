Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который принес «русский мир» на Донбасс, считает, что Украина способна разгромить корпуса боевиков в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели.

Таким образом он прокомментировал утверждение Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова о том, что ВСУ готовятся применить ««нагорнокарабахский сценарий» на оккупированном Донбассе, пишет «Главред».

«У Пегова есть свои источники. Действительно, стягивание войск идет. А о том, что военный сценарий рано или поздно станет основным для Украины, я говорю с осени 2014 года, с момента подписания так называемых Минских соглашений. Сейчас Украина активно готовится. На фронте участились обстрелы, несмотря на перемирие. Инженерные работы по сближению позиций для возможной атаки ведутся каждый день, начиная с так называемого „козакского“ перемирия, ни на день не прекращались. Противник производит разминирование местности, подведение позиций как можно ближе и к Горловке, и в районе Коминтернова», — рассказал Стрелков.

Он подчеркнул, что наступление вероятно.

«Насчет закупки „Байрактаров“ информация верная. Но, скорее всего, они будут закупаться вместе со специалистами. Заявления Эрдогана, что он не признает Крым территорией Российской Федерации, что всегда поддерживал Украину, — не голословные. В отличие от нашего президента, Эрдоган весьма аккуратно относится к своим словам и практически всегда их выполняет. Поэтому наступление вероятно», — добавил Гиркин.

Однако примерные сроки он назвать затруднился.

По словам террориста, «его корреспонденты» в Донбассе пишут, что наступление планируется «не позднее весны», но при этом его можно ожидать раньше — в связи с выборами в США и приходом к власти Джо Байдена.

«А его позиция, как хорошо известно, активно антироссийская», — напомнил так называемый экс-министр «ДНР».

В чем он не уверен, так это в способности «республик» Донбасса противостоять наступлению ВСУ.

«Что касается способности „ДНР“ и „ЛНР“ противостоять ВСУ, то если Россия немедленно не вступит в дело, то „республики“ будут разгромлены в считанные дни. Украина способна разгромить корпуса в течение двух-трех дней и занять основные территории в течение одной недели. Состояние корпусов — отвратительное. Личного состава в пехоте — 50%. Из них боеспособно от четверти до трети по разным подразделениям. При том, что Украина имеет минимум тройное преимущество в людях и в технике», — подчеркнул Стрелков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 25 ноября главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе встречи с журналистами заявил, что Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант силового освобождения оккупированных районов Донбасса по причине угрозы гибели гражданского населения, жертв среди военных и фактора РФ.

Фото: rbc.ru

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