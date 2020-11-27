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Украина

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

10:17 27 ноября 2020
Карантин

В среду, 2 декабря, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором будут приниматься решения по карантинной политике с учетом текущей ситуации.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, до этого времени правительство вряд ли примет какие-либо решения о введении других карантинных ограничений или отменит «карантин выходного дня». Об этом он заявил в эфире «Украина 24», сообщает «Укринформ».

«Я не думаю, что до среды (2 декабря, — Авт.) вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику», — отметил он и подчеркнул, что ситуацию в стране анализируют несколько структур, в том числе и секретариат СНБО.

«Есть предложения, которые будут выноситься на заседание правительства», — отметил Олег Немчинов и напомнил, что украинцев ожидают еще одни «карантинные выходные». По его словам, по итогам анализа трех недель «карантина выходного дня» будет приниматься решение: «Мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько … кривая росла в течение нескольких недель».

Министр КМУ подчеркнул, что с введением «карантина выходного» дня вся Украина оказалась в оранжевой зоне, однако комиссии на местах могут самостоятельно принимать решение о переводе населенных пунктов в «красную зону» и возвращении более жестких ограничений, действовавших ранее.

«Если местная власть инициирует такие вопросы, конечно, она на своем уровне может это вводить и, я думаю, что это логично. Ведь если есть локальные вспышки, это нормальная практика. Мы это будем абсолютно нормально воспринимать», — добавил министр Кабмина.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал новые ориентиры для локдауна — более 75% заполненных коек и 25−30 тысяч новых заболевших в сутки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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