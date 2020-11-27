Сын Кернеса показал День благодарения с отцом

Сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский, который в соцсети публикует новости об отце, выложил в Stories в Instagram-аккаунте семейное фото в День благодарения. Праздник традиционно отмечают в Америке в последний четверг ноября.

Но, вероятно, семья харьковского мэра тоже соблюдает эту традицию.

На фото 2019 года: мэр Харькова Геннадий Кернес, его приемный сын Родион Гайсинский, жена Кернеса Оксана Гайсинская, сестра Оксаны Гайсинской Анна Гайсинская.

Судя по соцсетям, Родион Гайсинский активно занимается спортом и любит путешествовать. В его Instagram есть фото с горы Килиманджаро в Африке и с самой большой украинской пустыни.

Напомним, в настоящее время Родион Гайсинский вместе с матерью находится в Берлине, где в клинике «Шарите» проходит лечение Геннадий Кернес.

1858

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter