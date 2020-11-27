28.35 / 28.55 33.56 / 33.98
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сын Кернеса показал День благодарения с отцом

10:18 27 ноября 2020
Родион Гайсинский

Сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский, который в соцсети публикует новости об отце, выложил в Stories в Instagram-аккаунте семейное фото в День благодарения. Праздник традиционно отмечают в Америке в последний четверг ноября.

Но, вероятно, семья харьковского мэра тоже соблюдает эту традицию.

На фото 2019 года: мэр Харькова Геннадий Кернес, его приемный сын Родион Гайсинский, жена Кернеса Оксана Гайсинская, сестра Оксаны Гайсинской Анна Гайсинская.

Судя по соцсетям, Родион Гайсинский активно занимается спортом и любит путешествовать. В его Instagram есть фото с горы Килиманджаро в Африке и с самой большой украинской пустыни.

Напомним, в настоящее время Родион Гайсинский вместе с матерью находится в Берлине, где в клинике «Шарите» проходит лечение Геннадий Кернес.

1858

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Родион Гайсинский

Сын Кернеса показал День благодарения с отцом

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Сергей Лещенко

У Порошенко поиздевались над Лещенко после «железнодорожного» вопроса

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер