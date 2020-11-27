Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Визиту президента Владимира Зеленского в Кривой Рог, где он побывал во время рабочей поездки по Днепропетровской области, посвятили едкое стихотворение.

Так, на ресурсе «В сухом остатке» (журналист и блогер Денис Безлюдько) появился небольшой стих, посвященный встрече Зеленского с родителями — соответствующее фото президент разместил на своей страничке в социальных сетях (заглавное фото)

На фотографии президент и его родители сидят на кухне за накрытым столом.

В стихотворении автор пишет, что его «не бесит» тот факт, что глава государства приехал к родителям, которые находятся в зоне риска, сразу же после болезни. Перечислив несколько фактов, которые также «не бесят» автора, он заканчивает стихотворение «криком души», требуя снять наклейку с духовки.

Напомним, что заболевший COVID-19 Зеленский лечился в «Феофании». Он заявил о выздоровлении 23 ноября. В сети обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, который провел две недели в больнице, изрядно прибавил в весе — это было хорошо заметно по видеообращению президента.

Фото Владимира Зеленского из соцсетей.

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