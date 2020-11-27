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Украина

«Я долго молчал»: карантин выходного дня расстроил Эктора Хименеса-Браво

11:51 27 ноября 2020
Эктор Хименес-Браво

Известный мастер-шеф и ресторатор Эктор Хименес-Браво, который уже более десяти лет живет и работает в Киеве, очень недоволен введением в Украине карантина выходного дня.

Во время «карантинных» ограничений его бизнес рушится.

«Ресторанный бизнес — это двустороннее движение. А сейчас я вижу только агрессию, прессинг и атаки со стороны государства», -пишет Хименес-Браво в Facebook.

Он напоминает, что в такое сложное время, выходные — это единственный шанс заработать, чтобы можно было платить зарплаты коллективу и аренду помещения.

Лишив бизнес этой возможности, власть только повышает уровень безработицы.

«Я видел, что происходит в метро в час пик, я видел очереди в лабораториях и больницах, я видел маршрутки и троллейбусы, в которых пожилые люди ездят без масок. Но в местах питания, где мы все стерилизуем, где сохранены необходимые нормы, должны выживать. Ресторанный бизнес не продержится на одном нашем энтузиазме!», — отмечает мастер-шеф.

Напомним, «карантин выходного дня» действует в Украине с 14 до 30 ноября. В связи с ростом количества заболевших коронавирусом, власти намерены ввести полный локдаун. Пока еще окончательно не принято решение о сроках его введения.

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