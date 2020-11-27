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Украина

Юлию Тимошенко заподозрили в пластике

12:04 27 ноября 2020
Юлия Тимошенко

Лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко, которая недавно сменила имидж, начав отдавать предпочтение объемной укладке волос, заподозрили в «пластике».

Об этом, в частности, пишет адвокат и блогер Татьяна Монтян, рассуждающая о внешности Юлии Тимошенко, которой 27 ноября исполняется 60 лет.

Монтян ехидно предполагает, что вскоре дочку Юлии Тимошенко Евгению будут называть «мамкой» политика. «Вот что пластика животворящая творит с людями-то», — пишет она в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко выложила свое фото с новой прической в Instagram. Политик снялась в своем кабинете, назвав фото «рабочими моментами». Образ дополнило платье с белой вставкой и стильными большими пуговицами, также традиционные очки в элегантной оправе.

Фото Юлии Тимошенко из соцсетей.

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