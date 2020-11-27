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Украина

У Порошенко предрекли Зеленскому тюрьму

12:18 27 ноября 2020
Зеленский

Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко, который не оставляет без внимания проколы нынешней власти, прокомментировал высказывание из Офиса президента Зеленского.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в программе Алеси Бацман, что Зеленский может баллотироваться на второй президентский срок, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

По словам Гончаренко, «второй срок Зеленскому назначит суд».

«Второй срок у Зеленского, может, и будет. Но на него не нужно будет баллотироваться. Его назначит суд», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно Гончаренко потроллил в своем Telegram-канале члена наблюдательного совета «Укрзалізниці», бывшего нардепа Сергея Лещенко.

https: nbnews.com.ua/

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