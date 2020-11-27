"Укрзалізниця" запускает поезд Киев — Рахов: названа дата

На период зимних массовых перевозок «Укрзалізниця» возобновляет курсирование поезда «Гуцульщина» № 357/358, следующего по маршруту Киев — Рахов.

Как отмечают в компании, «Гуцульщина» возобновляет курсирование с 18 декабря. Поезд будет отправляться в рейс ежедневно, в составе — 12 вагонов (один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных).

Согласно расписанию, из Киева поезд № 357/358 Киев — Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22.

Отправление из Рахова — в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43.

Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда является Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

Ранее в компании сообщали о возобновлении ряда маршрутов и запуске дополнительных на период новогодних и рождественских праздников. В частности, на таких направлениях, как Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск.

Фото со странички «Укрзалізниці» в соцсетях.

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