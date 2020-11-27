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Украина

Надувные лодки получит флот Украины от США

13:31 27 ноября 2020
Флаги Украины и США

В 2021 году США передадут Военно-морским силам Украины (ВМС) современные быстроходные надувные лодки, средства противоминной безопасности и водолазное снаряжение. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В рамках международной военной помощи от США украинский флот получит водолазные барокамеры стационарного, мобильного и контейнерного типа, быстроходные надувные лодки разного размера, водолазное снаряжение замкнутого и полузамкнутого типа дыхания для специальных подразделений ВМС.

«В целом в комплект поставки материально-технической помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары, антимагнитное водолазное снаряжение и другие современные инструменты и оборудование», — заявил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы Командования ВМС ВСУ Леонид Бурлака.

Ранее бывший советник Путина напомнил, как администрация Обамы и Байдена относилась к поставкам летального оружия Украине.

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