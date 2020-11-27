Министр образования Украины пожаловался на плохие учебники

Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что многие украинские учебники для школ низкого качества. Это вызывает справедливые упреки от учителей, родителей и общества.

В сложившейся ситуации чиновник винит предыдущее руководство ведомства, отмечая, что те, кто «позволяли печатать учебники с ошибками в 2017—2020 годах, в МОН уже не работают».

«Лично я разделяю это возмущение. Процесс подготовки, отбора, утверждения и печати учебников для школ требует кардинальных изменений», — заявил министр в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что дал поручения профильным подразделениям министерства подготовить изменения в школьный материал.

«Дети не должны страдать из-за ошибок взрослых. А тем, кто нивелировал приоритеты качества учебников, должно быть хоть немного стыдно», — добавил Шкарлет.

Напомним, критику у украинцев вызывали не только учебники, но низкий уровень подготовки учителей, который все отметили во время трансляции телеуроков во время карантина.

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