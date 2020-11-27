«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Если во время пандемии сферой здравоохранения руководят несостоятельные люди — это большая угроза, а если они еще наглые, лживые и тупые, то это — катастрофа.

Так бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун отреагировала на заявления нынешнего министра здравоохранения Максима Степанова о том, что имплементация системы охраны здоровья, которой занималась предыдущая команда, «могла бы привести к падению системы при 2−3 тысячах заболевших коронавирусом за день».

«Прочитала очередную чушь от действующего министра здравоохранения. Чувствую ответственность, чтобы объяснить ему несколько вещей», — пишет Супрун на своей страничке в соцсетях.

Бывшая руководитель Минздрава отмечает, что «реформа Супрун» нынешним руководством сотоварищи не была отменена, однако совершенно бездарно была имплементирована на уровне специализированной помощи и нивелирована на уровне первичной медицинской помощи.

«Трансформация системы здравоохранения, которую мы ввели, базируется на британской модели. Совок в костюме ее не выбирал. Как не выбирал и любую другую, потому что вряд ли понимает различия, или, более того, имеет какое-либо видение, кроме набора популистских лозунгов. Но кто-то написал ему о британской модели и сделал правильно, потому что это правильный вариант для Украины», — пишет Супрун.

По ее словам, она не понимает, как человек «до сих пор не наладивший систему тестирования и отслеживания контактов на должном уровне, может что-то мямлить о «коллапсе при трех тысячах случаев».

«Это, наверное, новый мем, потому что старые — о том, что „50 тысяч врачей потеряют работу“ и что „мы чемпионы в борьбе с COVID-19“ — уже не работают. Ситуация, к сожалению, становится только хуже. Соответственно, заявления министра будут становиться еще бессмысленнее, а охота на ведьм — еще более актуальной. Сегодня в Украине „здравый смысл“ объявлен в розыск», — пишет Супрун и добавляет: «Если иногда, слушая или читая заявления наших топ-чиновников, вам будет казаться, что вас держат за идиотов, не сомневайтесь — скорее всего, так оно и есть».

Напомним, что недавно Степанов заявил, что в Украине не следует вводить более жесткие ограничения из-за коронавируса, а также назвал новые ориентиры для локдауна — более 75% заполненных коек и 25−30 тыс. новых заболевших в сутки.

Фото Максима Степанова из соцсетей

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