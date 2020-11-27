Закроют ли метро при локдауне: Кличко дал комментарий

Во время полного локдауна киевский метрополитен может работать. Такое мнение выразил мэр столицы Виталий Кличко.

В эфире телеканала «Украина 24» Кличко заявил, что будет настаивать на том, чтобы не останавливать работу метро и общественного транспорта в Киеве.

Он напомнил, что в жизнедеятельности украинской столицы задействованы сотни тысяч людей. Если остановить транспорт, то может остановиться город.

«Поэтому я буду отстаивать позицию для того, чтобы общественный транспорт ни в коем случае не останавливался», — сказал Кличко.

Он отметил, что во многих странах Европы и мира во время локдауна транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал новые ориентиры для локдауна — более 75 процентов заполненных коек и 25−30 тысяч новых заболевших в сутки. Правительство может принять решение о введении жесткого карантина на заседании 2 декабря.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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