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Украина

Парасюк пригрозил обматерившему его Добкину выстрелом РПГ

14:44 27 ноября 2020
РПГ

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, которого в прямом эфире обматерил другой экс-нардеп Михаил Добкин, напомнил своему оппоненту о существовании ручного противотанкового гранатомета.

Скандал произошел в эфире ток-шоу на канале «Украина 24», передает «НВ».

Так, Владимир Парксюк заявил, что шокирован выбором участников дискуссии о событиях 2013−2014 годов. При этом он использовал такие слова, как «украинофобы» и «коррупционеры». «Революция Достоинства — это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди», — сказал он.

В свою очередь Михаил Добкин, используя обсценную лексику, попытался нивелировать события семилетней давности. В ситуацию вмешалась ведущая, после чего Парасюк и заговорил о ручном противотанковом гранатомете: «Хочу напомнить для некоторых персон в этой студии, что такое РПГ-22. Это ручной противотанковый гранатомет. И этот гранатомет очень легко справится с бронированным „Гелендвагеном“ или „Мерседесом“ S-класса. Поэтому, я не угрожаю, я предостерегаю вас, что может прилететь».

На видео — с 1:36,23.

Ранее в сеть попало видео из парламента, где подрались двое «слуг народа» — Лео Герос и Александр Юрченко. Кстати, в начале ноября суд разрешил снять электронный браслет с Юрченко, которого подозревают в получении взятки за лоббирование экологических законопроектов.

Фото из Википедии.

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Парасюк пригрозил обматерившему его Добкину выстрелом РПГ

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