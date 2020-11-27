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Украина

Зеленский внес в Раду законопроект: за ложь в е-декларациях будут карать

15:31 27 ноября 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект закона № 4434, который предусматривает ответственность за ложь в электронных декларациях. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ уже находится на последнем этапе прохождения — его передали на рассмотрение руководству.

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс статьей 3662 «Декларирование недостоверной информации». Она предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от 2 500 (42 500 грн) до 5 000 (85 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.

Напоминаем, Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить решение Конституционного Суда, которое фактически приостановило антикоррупционную реформу.

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