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Экс-главе "Нафтогаза" и ГУД Игорю Бакаю вынесли в России приговор за мошенничество в крупных размерах

15:59 27 ноября 2020
Экс-главе «Нафтогаза» и ГУД Игорю Бакаю вынесли в России приговор за мошенничество в крупных размерах

В Москве вынесли приговор бывшему главе НАК «Нафтогаз Украина» Игорю Бакаю (он также запомнился украинцам в качестве руководителя Государственного управления делами). Как сообщает Интерфакс, бывшего высокопоставленного чиновника Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года), признав его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и тогда же заключен под стражу. До последнего времени он находился под домашним арестом.

Следственный комитет РФ вменил Бакаю хищение 12 млн долларов у компании Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО «Индустриальная группа «Русский медведь».

Напомним, ранее Мещанский райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского миллионера Константина Григоришина. Его признали виновным в неуплате налогов в российский бюджет почти на 1,4 млрд руб (эквивалент 180 млн долларов).

Фото Википедия

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