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Украина

"Есть шесть вариантов развития событий": Ляшко намекнул, что локдаун могут и не ввести

16:01 27 ноября 2020
Виктор Ляшко

Вопрос о том, будет ли вводиться локдаун на новогодние праздники, правительство рассмотрит, как и сообщалось ранее, на следующей неделе.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Павловский ньюз». По его словам, если все граждане будут носить маски, дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. При этом главный санврач сделал замечание журналистке, которая общалась с ним без индивидуального средства защиты.

«Система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже шесть», — сказал он.

Что же касается новогоднего локдауна, то, по словам Виктора Ляшко, этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе.

Вместе с тем он не стал комментировать недавнее заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который считает месячный локдаун необходимой мерой для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Фото Виктора Ляшко из соцсетей.

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