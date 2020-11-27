Скандального судью Кицюка, выносившего приговоры евромайдановцам, неожиданно оправдали

Шевченковский районный суд полностью оправдал судью Печерского райсуда Виктора Кицюка, который выносил приговоры участникам Евромайдана. Об этом адвокат Автомайдана Роман Маселко сообщает в своем Facebook.

Судья Шевченковского районного суда Киева Лидия Щебуняева зачитала оправдательный приговор.

«Щебуняева „неожиданно“ полностью оправдала Кицюка. Она не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи при отсутствии доказательств вины и доказательствах невиновности водителя. Вот такое „правосудие“ — осудить невиновного, оправдать виновного», — написал Маселко.

Он добавил, что прокурор даже не пришел.

В комментариях пользователи возмущены решением: «Правосудие превращено в кривосудие».

Стало известно, что прокуратура города Киева готовит апелляцию на оправдательный приговор судье Виктору Кицюку.

Ранее сообщалось, что печерским судьям Оксане Царевич и Виктору Кицюку изменили меру пресечения.

Фото: Facebook Романа Маселко

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