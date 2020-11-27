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Украина

Зеленский присвоил звание Героя Украины умершему от коронавируса гендиректору КБ «Южное»

16:54 27 ноября 2020
Александр Дегтярев

Генеральный директор государственного предприятия «Конструкторское бюро „Южное“ имени М. К. Янгеля» Александр Дегтярев, заболевший коронавирусом и умерший 24 ноября, посмертно удостоен звания Героя Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Как подчеркивается в документе, Александр Дегтярев удостоен награды «за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники».

Александр Дегтярев работал в КБ «Южное» с 1975 года: инженером, старшим инженером, ведущим инженером, начальником группы, начальником службы маркетинга и коммерческой деятельности, заместителем генерального конструктора — генерального директора по внешнеэкономической деятельности, первым заместителем генерального конструктора — генерального директора по системному проектированию и комплексному развитию предприятия.

А с 2010 года — генеральным директором — генеральным конструктором «Конструкторского бюро „Южное“ им. М.К. Янгеля».

Ранее сообщалось о смерти из-за коронавирусной инфекции известного украинского врача-онколога Олега Ременника — директора Киевского областного онкодиспансера. Медик «сгорел» буквально за пять дней…

Фото с сайта КБ «Южное».

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