Украинского политузника приговорили в России к 10 годам заключения

В российском Краснодаре огласили приговор украинскому политзаключенному Александру Марченко, которого признали виновным в незаконном перемещении продукции военного назначения и шпионаже. По решению суда, мужчина должен провести в колонии 10 лет, сообщила в сети супруга Марченко Екатерина.

По ее словам, семья до последнего надеялась на чудо, однако этого не произошло.

«Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И вроде мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо… Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно — он держится, потому что имеет огромную силу воли», — написала она, проинформировав о приговоре Офис омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН, а также посольства США, ФРГ, Швейцарии, Польши.

В свою очередь консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил Укринформу, что на следующей неделе намерен посетить Александра Марченко в СИЗО, чтобы оказать ему необходимую поддержку.

Напомним, по состоянию на начало октября 2020 года на территории РФ и аннексированного Крыма незаконно удерживались 112 украинских политзаключенных. Их имена вспоминали во время всеукраинской акции «Нагадай про кожного», которая прошла в Киеве и других городах страны 10 октября.

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