Украина согласилась заплатить хакерам миллион гривен

Министерство цифровой информации Украины анонсировало багбаунти с призовым фондом в 1 млн. гривен — его целью будет поиск уязвимостей и багов в приложении «Дія».

По информации вице-премьера Михаила Федорова, челлендж, в котором смогут принять участие только «белые» хакеры со всего мира, стартует на платформе Bugcrowd (эта международная компания специализируется на кибербезопасности и багбаунти). Участники челленджа должны взломать тестовое приложение, в котором не будет личных данных.

Реализация багбаунти осуществляется при поддержке USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні».

Как работает приложение «Дія», читайте в статье «ФАКТОВ».

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