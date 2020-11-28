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Украина

У Зеленского определились с путями выхода из конституционного кризиса

3:47 28 ноября 2020
Ермак Андрей

Переболевший вместе с президентом Владимиром Зеленским коронавирусом глава его Офиса Андрей Ермак считает, что для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

«По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой», — отметил глава ОП.

Второй шаг — восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий — урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

Напомним, что президент Владимир Зеленский внес в Раду проект закона № 4434, который предусматривает ответственность за ложь в электронных декларациях. В законопроекте предлагается дополнить Кодекс статьей 3662 «Декларирование недостоверной информации». Она предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от 2 500 (42 500 грн) до 5 000 (85 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Владимир Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить решение Конституционного Суда, которое фактически приостановило антикоррупционную реформу.

Фото: pravda.com.ua

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