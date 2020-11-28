Украина обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 27 ноября, в Украине снова зафиксировали «антирекорд» по количеству новых инфицированных коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 16294 граждан страны (26 ноября коронавирус выявили у 16 218 украинцев), включая 689 детей и 631 медработника.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава Коронавірус. Інфо, госпитализировать пришлось 1639 человек, 8897 — выздоровели, а для 187 пациентов болезнь закончилась летально.

За сутки проведено 67348 тестирований, из которых по методу ПЦР — 43458, ИФА — 23890).

Наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Всего же с начала пандемии в Украине заболевание выявили у 709 701 человек (из них побороть болезнь смогли 335 135 пациентов, а 12093 — скончались).

Напомним, 28−29 ноября в Украине продолжит действовать «карантин выходного дня», который может смениться жестким локдауном.

Фото Википедия

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