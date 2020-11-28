Задержанный в Индонезии по запросу Кремля украинский блогер возвращается в Украину

Гражданин Украины Михаил Орешников, которого ранее власти России пытались задержать при помощи Интерпола, возвращается в Киев. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства», — написал министр.

Как писали «ФАКТЫ», ранее гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в аэропорту Джакарты по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Позже украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте его содержания в индонезийской столице. Благодаря его содействию, задержанный переговорил по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты.

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