28.39 / 28.59 33.64 / 34.09
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Задержанный в Индонезии по запросу Кремля украинский блогер возвращается в Украину

10:48 28 ноября 2020
Михаил Орешников

Гражданин Украины Михаил Орешников, которого ранее власти России пытались задержать при помощи Интерпола, возвращается в Киев. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства», — написал министр.

Как писали «ФАКТЫ», ранее гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова задержали в аэропорту Джакарты по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Позже украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте его содержания в индонезийской столице. Благодаря его содействию, задержанный переговорил по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Карантин

Когда могут ввести локдаун: у Шмыгаля сориентировали по срокам

Террорист Гиркин

Будут разгромлены в считанные дни: Стрелков оценил готовность "ДНР" и "ЛНР" противостоять украинской армии

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер