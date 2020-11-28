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Украина

"Мы никогда не сможем понять": Зеленский напомнил украинцам о Голодоморе

12:05 28 ноября 2020
«Мы никогда не сможем понять»: Зеленский напомнил украинцам о Голодоморе

Президент Владимир Зеленский с супругой, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак почтили память жертв Голодомора у мемориала в Киеве.

Зеленский назвал этот день одним из самых страшных в истории современной Украины.

«Мы никогда не сможем этого понять, мы никогда не сможем этого забыть, мы никогда не сможем это простить», — сказал глава государства.

Премьер Денис Шмыгаль, в свою очередь, назвал голодомор местью тоталитарного режима за сопротивление и идейные взгляды украинцев.

«На сегодня неизвестны ни точное количество, ни поименный список жертв голодоморов, ведь в коммунистических верхушках тщательно замалчивали о геноциде. Почтим память погибших, а также „людей правды“, которые рискуя собственной жизнью, не дали коммунистам скрыть это преступление», — констатировал он.

Напомним, в 16:00 украинцев призывают зажечь в своих окнах символическую Свечу памяти.

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