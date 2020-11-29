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Украина

Оружие рядом со свечой выставили украинцы у окна

10:20 29 ноября 2020
автомат и свеча

В четвертую субботу ноября в Украине вспоминают жертв Голодомора. В 16:00 28 ноября по всей стране зажгли свечи в память о погибших украинцах.

Адвокат Андрей Федур в Facebook опубликовал фото свечи рядом с автоматом. Такое соседство Федур объяснил так: «Чтоб украинцы не умирали с голода».

В соцсети уточнили, что на фото карабин «Бушмастер ACR» системы АR-15, «стоит столько, что можно накормить пол Троещины». Только «кормить» нужно тех, кто нападает на Украину — к такому выводу пришли все комментаторы.

Украинский националистический деятель, экс-командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский также опубликовал фото, на котором зажженная свеча рядом с автоматом Калашникова.

На вопрос, где можно приобрести такой «калаш», Коханивский ответил с юмором: «Взять разрешение и приобрести в ближайшем военторге».

Напомним, во время голодомора 1932−1933 годов, по оценкам историков, погибли как минимум 10 миллионов украинцев.

28 ноября президент Владимир Зеленский с супругой, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак почтили память жертв Голодомора у мемориала в Киеве. Зеленский назвал этот день одним из самых страшных в истории современной Украины.

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