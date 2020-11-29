28.41 / 28.57 33.71 / 34.03
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Когда ударят морозы в Украине: прогноз погоды

10:39 29 ноября 2020
зима

В начале следующей недели в Украине возможны незначительные морозы, гололедица и небольшой снег, местами с дождем.

По информации Укргидрометцентра, в понедельник, 30 ноября, мокрый снег возможен местами в северных и центральных областях, на остальной территории Украины будет пасмурная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду.

Ночная температура в понедельник-вторник от 1 до 6 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Во вторник, 1 декабря, на Прикарпатье до -9, в Карпатах ночью 30 ноября 4−9 градусов мороза, 1 декабря 7−12 градусов со знаком «минус», днем ​​1−6 градусов мороза.

На остальной территории небольшой мокрый снег. В большинстве центральных и южных областей преимущественно дождь, на юго-востоке — без осадков.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал «ФАКТАМ», что зима 2020−2021 может запомниться резкими изменениями погодных условий и повышенной температурой, на 1−2 градуса выше, чем 30 лет назад.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Леонид Агутин и Отар Кушанашвили

Дружившие 30 лет Леонид Агутин и Отар Кушанашвили вдруг рассорились и поскандалили

автомат и свеча

Оружие рядом со свечой выставили украинцы у окна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер