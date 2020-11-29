Когда ударят морозы в Украине: прогноз погоды

В начале следующей недели в Украине возможны незначительные морозы, гололедица и небольшой снег, местами с дождем.

По информации Укргидрометцентра, в понедельник, 30 ноября, мокрый снег возможен местами в северных и центральных областях, на остальной территории Украины будет пасмурная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду.

Ночная температура в понедельник-вторник от 1 до 6 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Во вторник, 1 декабря, на Прикарпатье до -9, в Карпатах ночью 30 ноября 4−9 градусов мороза, 1 декабря 7−12 градусов со знаком «минус», днем ​​1−6 градусов мороза.

На остальной территории небольшой мокрый снег. В большинстве центральных и южных областей преимущественно дождь, на юго-востоке — без осадков.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал «ФАКТАМ», что зима 2020−2021 может запомниться резкими изменениями погодных условий и повышенной температурой, на 1−2 градуса выше, чем 30 лет назад.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter