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Украина

Виктор Ляшко «нанес удар» по закрытым на карантин спортзалам

11:36 29 ноября 2020
Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко показал пример украинцам, как можно заниматься спортом во время карантина. Он опубликовал в Facebook фото, снятое после своей утренней пробежки.

«Ежедневный марафон здоровых привычек для украинцев в действии) Тренироваться можно не только в спортзалах, главное желание! P. S. Здоровое начало дня, залог продуктивной командировки, о результатах, позже», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Ляшко заявил, что, если все граждане будут носить маски, то дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. При этом главный санврач сделал замечание журналистке, которая общалась с ним без индивидуального средства защиты.

«Система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже шесть», — сказал он.

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