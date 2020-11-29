28.42 / 28.56 33.75 / 33.99
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о застреленной бабушкиной подружке

11:56 29 ноября 2020
свечи

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая недавно оскандалилась своими постами в соцсетях, рассказала семейную историю о Голодоморе.

Мендель вспомнила рассказ своей бабушки о подружке, которую родители в страшные дни голода ночью отправили собирать колоски, потому что ребенка было меньше видно.

«Я до сих пор вижу свою бабушку то во дворе, то у печки в доме, то как она перебирает свеклу и невольно вспоминает ту историю. И всегда на ее глазах стояли слезы. Она вздыхала, вытирала мозолистой сельской рукой глаза и продолжала: в ту ночь была облава, тело ребенка принесли домой — видно, подстрелили, утром ее уже не было в живых», -пишет журналистка в Facebook.

«Страна, пережившая голод, должен бороться против голода в мире», — считает Мендель, уточняя, что наша страна находится среди лидеров экспортеров сельхозпродукции.

Напомним, в День памяти Голодомора некоторые украинцы рядом с зажженной свечой выставили оружие как напоминание о том, что себя и страну нужно защищать.

856

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

свечи

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о застреленной бабушкиной подружке

Богдан, Ясько и Саакашвили

Слух о романе Саакашвили с Ясько вызвал дискуссию

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер