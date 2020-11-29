В «Слуге народа» раскрыли два касающихся локдауна сценария

Если карантин выходного дня приведет к снижению числа новых заболевших, то у Украины будет время для того, чтобы подумать о дальнейших мерах по усилению карантина или введению локдауна. Об этом написал в Telegram народный депутат Украины Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

«Вопрос — какие дальнейшие шаги должно предпринять украинское правительство? Или вводить локдаун, не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации? Эксперты Киевской школы экономики рассматривают два сценария. Если срабатывает карантин выходного дня — критическая загруженность коек будет достигнута лишь в конце января. В таком случае у нас есть запас времени для принятия решений по усилению карантина. Второй сценарий — эпидемия распространяется неизменными темпами, несмотря на карантин выходного дня. В таком случае проблемы могут начаться уже в двадцатых числах декабря», — пишет он.

По словам нардепа, через неделю уже станет ясно, насколько был эффективен карантин выходного дня.

«Насколько эффективным оказался карантин выходного дня, станет ясно через неделю. За это время, по моему мнению, парламент должен успеть рассмотреть инициативы Президента, направленные на поддержку бизнеса и населения. Подготовившись таким образом к любому сценарию дальнейшего развития событий», — написал Радуцкий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что, если все украинцы будут носить маски, то дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. Что же касается новогоднего локдауна, то, по словам Ляшко, этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе.

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