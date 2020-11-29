Слух о романе Саакашвили с Ясько вызвал дискуссию

У главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили роман с народным депутатом от «Слуга народа» Елизаветой Ясько.

Первой эту новость опубликовало издание «Страна». Затем информацию подхватил «Таблоид» на «Украинской правде».

По данным СМИ, бывший президент Грузии Саакашвили и выпускница Оксфорда, глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько с лета живут вместе в загородном доме в поселке Лесники под Киевом.

Пару часто видели вместе в ресторанах, на интервью.

В сентябре была совместная поездка во Львов. Они синхронно переболели коронавирусом.

Служебный роман обсуждают между собой депутаты.

Под новостью появились разнополярные комментарии. Кто-то считает, что это личное дело мужчины и женщины, кто-то называет это изменой со стороны женатого Саакашвили.

Сами Ясько и Саакашвили никак на эту публикации в СМИ не реагируют. Нет комментариев и на странице жены Саакашвили.

Напомним, жена 53-летнего Саакашвили Сандра Руфолс живет в Нидерландах с младшим сыном Николозом. Их старший сын Эдуард живет и учится в США.

Фото Instagram/lisa_yasko, facebook.com/SaakashviliMikheil,

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter