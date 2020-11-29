«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») высмеял в Facebook планы скандального российского политика Владимира Жириновского по захвату и разделу Украины.

«Тут без комментариев, но есть вопросы: куда смотрели санитары и как ему удалось сбежать?» — написал он и опубликовал видео, на котором Жириновский озвучивает план по захвату Украины.

Так, скандальный российский политик в своей обычной манере рассказал, что Украины, по его мнению, не должно существовать. По сценарию Жириновского украинцы начнут отвоевывать Донбасс и Крым и тут же придет на помощь российская армия. Далее, по мнению политика, на защиту украинцев должна прибыть польская армия, которую россияне тоже разгромят, причем на территории Украины (чтобы не вести войну на территории стран НАТО). Далее включается немецкая армия, с которой Россия сможет договориться о разделе Украины.

По словам Жириновского, в ходе раздела пять западных областей Украины станут независимыми и будут называться «Галицией». Их даже возьмут в НАТО, а остальные области должны войти в состав России на правах областей.

Как писали «ФАКТЫ», Жириновский нередко в своих высказываниях выступает за оккупацию российской армией территорий соседних с Россией государств. Так, в августе после того, как в Беларуси были задержаны российские наемники ЧВК «Вагнера», он заговорил о «крымском» сценарии для Беларуси.

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