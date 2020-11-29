Что за «интеллектуальный локдаун» готовят власти Украины

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения «интеллектуального локдауна», который будет учитывать специфику эпидемической ситуации с COVID-19 в каждой области. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее», — заявил он.

По словам Арахамии, приостановка работы общественного транспорта возможна перед рождественскими и новогодними праздниками.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике», — сказал нардеп.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что, если все украинцы будут носить маски, то дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. Что же касается новогоднего локдауна, то, по словам Ляшко, этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе.

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