28.42 / 28.56 33.75 / 34.00
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Что за «интеллектуальный локдаун» готовят власти Украины

16:53 29 ноября 2020
Давид Арахамия

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения «интеллектуального локдауна», который будет учитывать специфику эпидемической ситуации с COVID-19 в каждой области. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее», — заявил он.

По словам Арахамии, приостановка работы общественного транспорта возможна перед рождественскими и новогодними праздниками.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике», — сказал нардеп.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что, если все украинцы будут носить маски, то дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. Что же касается новогоднего локдауна, то, по словам Ляшко, этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе.

413

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Ани Лорак

Брат Ани Лорак показал себя патриотом

Владимир Жириновский

«Куда смотрели санитары?» У Порошенко высмеяли план Жириновского по захвату Украины

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер