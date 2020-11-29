Названы предварительные результаты выборов мэра Черновцов

В Черновцах, где проходил второй тур выборов мэра города, обнародовали предварительные результаты голосования. Как сообщает Molbuk, экзит-пол возле избирательных участков проводили две компании. Их результаты не существенно, но отличаются.

Согласно данным компании Info Sapiens, кандидат Роман Кличук («Единая альтернатива») набрал 61,1% голосов, за его соперника Виталия Михайлишина (партия «Команда Михайлишина») проголосовали 38,5% избирателей. 0,4% бюллетеней были испорчены.

Данные экзит-пола от Института социологии им. Маковецкого отличаются. Согласно подсчетам социологов, за Романа Кличука были отданы 59,1%, за Виталия Михайлишина — 40,9%.

Как отмечают наблюдатели от ГО «Опора», явка на выборах в Черновцах была крайне низкой. На 16:00 проголосовать пришли только 17,54% избирателей (погрешность — 1,73%).

Фото mychernivtsi/facebook

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