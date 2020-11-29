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Украина

В Украине призвали Германию «убить» «Северный поток-2»

21:40 29 ноября 2020
северный поток

Германии и Европе нужно окончательно остановить Северный поток-2 и поставить жирную точку в этом проекте. Об этом заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, комментируя обсуждаемые Германией шесть способов «убить» СП-2.

«Газпром на свой страх и риск начал строить без наличия всех необходимых разрешительных документов. Идея была поставить Европу перед фактом. Но Европа понимает все риски от реализации данного проекта. Украинская ГТС может и дальше десятилетия продолжать надежно осуществлять транзит газа из РФ в Европу. И не только газ Газпрома», — считает Макогон.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не сможет использовать «Северный поток-2», даже если достроит газопровод. Это связано с дополнительными санкциями в отношении проекта.

Фото gazprom.ru

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