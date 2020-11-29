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Украина

«Поднимал в Днепре первый сине-желтый флаг»: умер журналист Геннадий Сахаров

22:34 29 ноября 2020
геннадий сахаров

В Днепре от коронавируса скончался известный журналист, участник движения «шестидесятников», активист Оранжевой революции и Революции достоинства Геннадий Сахаров.

Сахарову было 76 лет. С 1991 по 2006 годы он работал корреспондентом Радио Свобода в Днепре.

Друзья вспоминают, что Геннадий был русским по происхождению, но это не помешало ему отстаивать и защищать украинскую идею, бороться за независимость Украины.

«Русскоязычный, который довольно быстро овладел украинским языком, со звучной фамилией, из шестидесятников — Гена быстро стал вызывать ненависть со стороны советской публики. Его часто ненавидели именно те, за права которых он боролся и положил на это жизнь», — поделился в Facebook Artur Fred.

«Сначала удивлялся, как русский по происхождению, инженер по образованию занимался украинской идеей. И понял, что к ней привели именно качества характера Геннадия: жажда истины, честность во всем, научный ум и желание бороться за правду и благо для своей родины — Украины», — добавил Виктор Хазан.

Сахаров стоял у истоков Народного Руха в Днепре, входил в совет региональной ячейки организации. Геннадий стал тем, кто поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

Фото gennadiy.sakharov.9/facebook, Зоря Степова/facebook

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