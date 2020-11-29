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Украина

Метро в Украине при локдауне собрались закрыть

22:50 29 ноября 2020
метро

Введение в Украине локдауна с 24 декабря предполагает в том числе и прекращение работы транспорта. Как и во время весеннего карантина, метро и другой общественный транспорт работать не будут. Об этом рассказал депутат от президентской партии Александр Дубинский.

Решение о локдауне будет утверждаться Кабмином. Согласно проекту, ограничения продлятся как минимум до 15 января 2021 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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