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Украина

У Зеленского решили прокомментировать слова зама Ермака о "Сытнике как корне проблем НАБУ"

23:18 29 ноября 2020
НАБУ

Высказывания заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова о том, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти, являются исключительно его личной позицией.

Об этом сказано в заявлении Офиса президента.

«Как неоднократно заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“ хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины», — говорится в сообщении.

К тому же сам Татаров отметил, что является членом команды президента и поддерживает его вектор по работе с международными партнерами по укреплению независимости антикоррупционных органов.

«Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив Президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов», — сказал он.

В довершение к «оправдательному» заявлению руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником. В свою очередь, Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект «переходного» закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе главы государства назвали три важных шага, которые необходимо сделать для для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага.

Фото: delo.UA

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