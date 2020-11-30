«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский обрушился с критикой на организаторов различных ток-шоу, отметив, что такие мероприятия разобщают и ссорят людей.
Так, в интервью «Политека онлайн» он, в частности, сказал, что главной проблемой, угрожающей безопасности страны, является то, что украинцы «ненавидят друг друга», постоянно выясняют отношения и не могут сплотиться даже «перед лицом смертельной опасности».
«Они готовы утонуть, но за руки они не возьмутся, понимаете? И пока мы не найдем слова, инструменты, лидеров, которые заставят украинцев взяться за руки, пока мы не выгоним поганой метлой тех, кто людей ссорит, подталкивает к конфликту, гадит начиная с комментариев и заканчивая площадями, пока мы от всех не избавимся, мы будем деградировать, деградировать и деградировать», — сказал Комаровский.
По его словам, это приводит к тому, что из Украины уезжают «светлые, нормальные и предприимчивые» люди.
«И это — наш приговор. Приговор власти, приговор политикам, приговор ребятам, которые организовывают всякие ток-шоу… Все ваши ток-шоу, все до одного ссорят людей и стравливают. Получается красивая картинка, а работать на объединение ни у кого ума не хватает. Вот это — наша беда. Болезнь, похлеще коронавируса», — резюмировал педиатр.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как следовало бы вводить карантин выходного дня.
Фото Евгения Комаровского из соцсетей.3276
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