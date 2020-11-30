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Украина

У Порошенко высмеяли «интеллектуальный локдаун» Зеленского

10:46 30 ноября 2020
локдаун

После того, как депутаты «Слуги народа» заговорили о предстоящем введении «интеллектуального локдауна», появилось немало шуток о том, что скрывается за непонятным термином. Остроумный фотоколлаж на эту тему опубликовал и парламентарий от «ЕС» Алексей Гончаренко. По его мнению, интеллектуальный локдаун уже установлен в стране и даже обзавелся собственным офисом.

Напомним, ранее было объявлено, что локдаун в Украине скорее всего введут с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение остается за Кабмином. На время локдауна будет остановлена работа транспорта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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