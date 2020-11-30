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Украина

В «Слуге народа» бунт против принудительной вакцинации украинцев

12:31 30 ноября 2020
Вакцина

«Слуга народа» Николай Тищенко взбунтовался против проекта закона о системе общественного здоровья, подготовленного, в том числе, его коллегами по фракции.

«На этой неделе в парламент вынесен законопроект 4142 об обязательной вакцинации. Считаю, что у каждого должен быть выбор. Я против принудительной вакцинации. Голосовать за данный законопроект не буду ни я, ни депутаты, которые поддерживают мою точку зрения», — написал Тищенко на своей страничке в соцсетях.

Кстати, одним из авторов документа значатся «слуги народа» Михаил Радуцкий, возглавляющий парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, и Лада Булах, руководящая подкомитетом по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД и социально опасными заболеваниями.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования системы общественного здоровья в Украине. В частности, вводит на законодательном уровне понятия «общественное здоровье», определяет субъектов правоотношений в системе общественного здоровья, а также определяет и разграничивает полномочия Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.

Также предусматривается создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья как постоянного консультативного органа Минздрава.

Напомним, что Николай Тищенко, заявивший, что заболел коронавирусом, сделал селфи в больничной палате с кучей витаминов в руках, написав, что чувствует себя «танком с подбитой гусеницей» и что температура у него — 36,8.

Фото с Pixabay.

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