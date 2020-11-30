Лидер «Слуги народа» назвал сроки решения по локдауну в Украине

Во фракции «Слуга народа» заявили, что вопрос с локдауном будет решен уже на этой неделе.

Как передает УНН, Рада примет решение до пятницы, 4 декабря. Об этом заявил председатель политической партии «Слуга народа» и первый замглавы парламентской фракции этой политсилы Александр Корниенко.

«Касательно часа вопросов к правительству (представители Кабмина выступают перед нардепами по пятницам, — Авт.), конечно, сейчас тема номер один в стране — медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что, каков бы ни был локдаун, интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой-то, он должен быть направлен, в первую, очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца… Поэтому приглашаем, к сожалению, уже традиционно, господина Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов, — Авт.) и весь Кабинет министров для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов тому подобное. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно», — заявил Корниенко на заседании Согласительного совета в Раде.

Ранее «слуга народа» Александр Дубинский заявлял, что локдаун планируют с 24 декабря по 15 января — на рождественские и новогодние праздники.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

339

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter