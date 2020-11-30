Пенсии, выплаты на детей, новые деньги и цены на газ: что изменится с 1 декабря

С 1 декабря в Украине, согласно закону о госбюджете на 2020 год, увеличивается прожиточный минимум (ПМ). Это повлияет на рост некоторых пенсий и многих других выплат.

Минимальная пенсия, выплаты на детей и тарифные оклады

Отныне и до следующего повышения, 1 июля 2021 года, общий показатель ПМ будет составлять 2 189 гривен в месяц, что на 71 гривню больше предыдущего. Также его размер устанавливается отдельно для основных социальных и демографических групп населения:

1 769 гривен — для утративших трудоспособность (рост на 57 грн),

1 921 грн для детей до 6 лет (увеличение на 62 грн),

2 270 грн для работоспособных (увеличение на 73 грн)

2 395 для детей 6−18 лет (рост на 77 грн)

Пока запланированы еще два повышения размера ПМ на следующий год — до 2 294 1 июля и 2 393 — 1 декабря 2021 года (общий показатель).

К прожиточному минимуму для утративших трудоспособность привязана минимальная пенсия, которая также поднимется до 1 769 грн/мес. Максимальная также поднимется — до 17 690 грн. Поскольку ежемесячная надбавка за выслугу лет (если пенсионный стаж превышает 35 лет для мужчин и 30 для женщин) определяется как 1% от минимальной пенсии за каждый год «лишнего» стажа, то на 57 копеек вырастет и ее размер — до 17,69 грн за год. Также увеличится надбавка одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, составляющая 40% соответствующего ПМ — до 707,6 грн.

Увеличивается минимальный размер алиментов, поскольку он установлен в размере половины ПМ: до 960,5 грн для детей до 6 лет и 1197,5 для детей 6−18 лет. Также увеличивается до 2 270 грн (ПМ для трудоспособных) размер дохода, подлежащего индексации в случае, если индекс потребительских цен превышает 103%.

Поскольку к прожиточному минимуму привязано большинство социальных выплат, вырастут и они. Так, например, помощь на детей, над которыми установлена опека, составит 4 802,5 (6 723,5 для детей с инвалидностью) для детей до 6 лет и 5987,5 (8 382,5) для 6−18-летних. Однако она будет уменьшена на 1/12 полученных за предыдущие 12 месяцев пенсий, стипендий, алиментов. Несмотря на то что декретные выплаты работающим и ФЛП зависят от их предыдущих доходов, поднимется их минимальный размер (25% ПМ) — за 126 дней декрета выплаты составят минимум 2 383 грн. Подробнее о размерах разных видов государственной социальной помощи можно прочитать здесь.

До 9 080 грн (4 ПМ) вырастет максимальный размер помощи по безработице. Вместе с тем ее минимальная сумма останется прежней (1 800 для застрахованных и 1 000 для незастрахованных), поскольку она не зависит от прожиточного минимума и устанавливается Фондом соцстрахования по безработице.

Увеличится и минимальная стоимость «пакета малыша», выдачу которого в натуральном виде недавно восстановили, но только с 1 января 2021 года: набор должен стоить не менее 3 ПМ для детей до 6 лет, установленных на начало года. В этом году это 5 337 гривен, в следующем — 5 763. Согласно принятому в конце прошлой недели постановлению Кабмина, родители детей, родившихся после 24 октября этого года, денежную компенсацию натуральной помощи смогут получить только в том случае, если «пакет» не получили по не зависимым от них обстоятельствам. Однако с 1 июля 2021 года у них будет право выбора между натуральной помощью и ее денежной компенсацией.

Кстати, решением Кабмина восстановлена и отмененная в сентябре выплата помощи на детей до 10 лет ФЛП-единоналожникам первой и второй групп — в размере прожиточного минимума соответствующего возрасту ребенка. Те, кто получал ее в мае-августе, должны будут получить помощь автоматически. Остальным нужно подать необходимые документы в органы социальной защиты до 15 декабря. Пока помощь будет выплачиваться за период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года — закон устанавливает срок таких выплат на период карантина плюс 30 дней. Возможно, его продлят, поскольку на этой неделе Верховная Рада планирует решить, насколько эффективным был «карантин выходного дня», закончившийся 29 ноября, и целесообразно ли его продлевать.

Повышение размера прожиточного минимума с 1 декабря увеличит размеры налоговой социальной льготы с 1 января 2021 года. Также, возможно, с 1 января он повлияет на зарплаты части населения (в основном — бюджетников). Сейчас минимальный оклад по Единой тарифной сетке устанавливается в размере 44,5% от минимальной зарплаты и не может быть меньше ПМ для трудоспособных на 1 января текущего года. В настоящее время оклад работника первого тарифного разряда — 2 225 грн. В новом году он должен быть повышен как минимум до 2 270 грн. Однако если Верховная Рада утвердит запланированное в бюджете повышение с 1 января минимальной зарплаты до 6 000 (и 6 500 с 1 июля), то базовый размер тарифного оклада составит 2 670 грн. (2 893 с 1 июля). Соответственно, поднимутся тарифные оклады и у работников более высоких разрядов.

Например, у учителей (10−14 разряды), которым Кабмин «заморозил» повышение зарплат еще на год, они составят от 4 859 (5 265) до 6 461 (7 001) грн. Оклад руководителя вуза с 24-м разрядом составит 11 641 (12 613) грн. А труд работника высшего, 25-го, разряда (к примеру, образовательный омбудсмен, руководители Нацагентств квалификаций или обеспечения качества высшего образования) будет оцениваться в 12 042 (13 047) грн. Как показывает практика, обычно оклад работников, квалифицированных по 1−12 разрядам, не превышает минимальной зарплаты. Поэтому, если их оплата труда (с предусмотренными надбавками) не будет дотягивать до нее, таким бюджетникам будут доплачивать до установленного размера минзарплаты независимо от разряда.

Отметим, что повышение минимальной зарплаты до 6 000 (6 500) грн повлечет также и повышение минимальной пенсии для тех, кто достиг 65-летнего возраста и имеет 35 лет трудового стажа (она составляет 40% минзарплаты) — до 2 400 (2 600) грн.

Кассовые операции

С 1 декабря 2020 года владельцы цифровых паспортов смогут осуществлять кассовые операции в украинских банках, используя приложение «Дія». А в системе ProZorro введут новую графу: с 3 декабря заказчики в специальном поле будут указывать необходимые критерии добропорядочности поставщика. Если поставщик или сама система (используя реестры) не предоставит необходимую информацию, поставщику откажут от участия в торгах.

Услуги в поездах

С 1 декабря «Укрзалізниця» возобновляет продажу чая, кофе в одноразовых стаканчиках и воды в полулитровых бутылочках — эта услуга будет обходиться пассажирам в 10 гривен. К ним можно будет купить печенье, вафли и различные снеки в упаковках. Также «Укрзалізниця» в связи с новогодне-рождественскими праздниками запускает несколько дополнительных поездов, а также восстанавливает движение на некоторых маршрутах. Полный их список можно посмотреть здесь.

Новые авиарейсы

Откроется и новый авиамаршрут. С 1 декабря компания Windrose запускает рейсы Киев — Подгорица и Подгорица — Киев — по вторникам и субботам.

Памятные монеты

Нацбанк 1 декабря вводит две памятных монеты: «Місто Словʼянськ» (5 гривен, нейзильбер) и «Самійло Величко» (10 гривен, серебро).

Цены на газ

Несмотря на прогнозированное подорожание газа, большинство поставщиков на декабрь оставили ноябрьские цены. Незначительные изменения лишь у нескольких из них — в основном в сторону уменьшения.

Оценка недвижимости

Грядут изменения и в сфере недвижимости. До сегодняшнего дня оценка земли и расположенных на ней объектов совершалась (и оплачивалась) отдельно. С первого дня зимы планируется осуществлять единую оценку объекта и участка под ним. Также ожидается, что заработает автоматическая выдача справок о такой оценке, однако разработали ли уже этот сервис, запустить который должны были еще 1 июля, неизвестно. Напомним, депутаты планируют изменить систему налогообложения недвижимости, чтобы размер налога напрямую зависел от оценки ее стоимости.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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