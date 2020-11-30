«Архитектор» победы «Слуги народа» обматерил журналиста «Схем»

Бизнесмен Илья Павлюк, которого в свое время называли одним из центров влияния во фракции «Слуга народа» и «архитектором» победы «СН», обматерил журналиста Михаила Ткача. Расследователь программы «Схемы» рассказал в Facebook, что пытался по телефону выяснить у Павлюка, с какой целью тот тайно посещает Офис президента и МВД. Ответ был грубым. «Вы …нутые?!», — спросил Павлюк.

В сюжете программе «Схемы» были продемонстрированы видеозаписи, как автомобиль Павлюка заезжает на закрытую территорию МВД. Также журналистам удалось заснять Павлюка поблизости от Офиса президента. «Тайно ходит в Офис президента через черный ход с какими-то бумажками», — говорит Ткач.

В Офисе президента не подтвердили встречи с Павлюком. В МВД оставили журналистский запрос без ответа.

Напомним, Илья Павлюк в парламенте VI созыва был помощником депутата Игоря Калетника. Бизнесмена видели на концертах «Квартала 95», а в СМИ неоднократно писали о сотрудничестве Павлюка с командой президента Владимира Зеленского. Так, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечал, что на выборах 2019 года Павлюк помогал формировать избирательные штабы, а потому в новом парламенте возникла так называемая «группа Павлюка», объединяющая до 40 депутатов.

Фото Радіо Свобода/YouTube

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