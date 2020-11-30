Вице-премьер Резников оказался очень романтичным и находчивым

Журналистка телеканала ICTV Юлия Зорий похвасталась в Instagram находчивостью мужа — вице-премьер-министра Алексея Резникова. Супруг показал себя настоящим романтиком: даже пребывая взаперти на самоизоляции, находит возможность подарить жене цветы.

«Заказывает доставку или просит друзей, которые выезжают в город… Тут главное желание. Желание сделать приятное, порадовать, проявить еще и таким образом свою любовь. Когда мужчины хотят доставить удовольствие, их трудно остановить», — подчеркивает Юлия.

Напомним, Резников и Зорий отпраздновали помолвку в феврале 2020 года, а зарегистрировали брак 25 июля.

Фото Oleksii Reznikov/Facebook

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