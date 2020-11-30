Теперь как в Крыму: дончан шокировала новость об остановке Донецкой фильтровальной станции

Объемы подачи воды в некоторые районы оккупированного Донецка будут сокращены с 1 по 4 декабря из-за остановки Донецкой фильтровальной станции, сообщила компания «Вода Донбасса»". Как объяснили сепаратистские СМИ, это произойдет «по заявке энергопоставляющей компании». О причине «заявки» ничего не сказано.

ДФС находится возле Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек. В этот период на 35% будет сокращена подача воды в Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также полностью прекращено водоснабжение Верхнеторецкого и Васильевки возле Ясиноватой и подконтрольной Украине Авдеевки.

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Вот что пишут люди в соцсетях.

«Теперь как в Крыму. Они уже тоже к русскому духу приобщаются, становятся „немытыми“ в буквальном смысле. Да пофиг, мы на родине. Камни с неба и все такое».

«Оставить людей без воды в период пандемии? Отличное решение!»

«Крах „ДНР“ неизбежен. Верить в дальнейшее процветание и существование может только душевнобольной человек».

«Поднимайся, Донецк, гони падаль за поребрик!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители так называемой «ДНР» в ужасе от решения российских пограничников.

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