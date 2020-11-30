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Украина

Зеленский подал в Раду новый законопроект о кассовых аппаратах

16:51 30 ноября 2020
Владимир Зеленский

В Верховную Раду поступил законопроект № 4439, который предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов предпринимателями. Документ подал президент Владимир Зеленский.

Законопроект предусматривает в связи с введением карантинных ограничений:

  • Отсрочку с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательного применения программных регистраторов расчетных операций РРО (ПРО) для физических лиц — предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога второй — четвертой групп.
  • Продление на год (до 1 января 2022 года) пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании РРО (ПРО).
  • Введение понятия «дистанционные услуги» и неприменение РРО (ПРО) при оказании дистанционных услуг, расчеты за которые производятся только с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Напоминаем, ранее Рада провалила голосование по отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП.

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