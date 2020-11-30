Герой Украины Василий Божок: «На войне если ты не уничтожишь врага, то он уничтожит тебя»

Когда в начале августа мы с командиром 95-й бригады Максимом Миргородским, легендарным Майком, чье имя наводит ужас на боевиков до сих пор, завершили беседу и вышли из кафе, его поприветствовал проходивший мимо молодой человек: «Бажаю здоров'я, пане полковнику». Шорты, футболка, кроссовки — обычный парень, каких вокруг полным-полно. Строгий Максим Викторович очень тепло с ним поздоровался. «Герой Украины Василий Божок, подбил три танка под Логвиново», — познакомил он нас. Я тут же стала напрашиваться на интервью. «Это сложная задача. Вася очень скромный, не любит говорить о себе», — предупредил комбриг. В том, что это сущая правда, пришлось убедиться накануне Дня Вооруженных Сил Украины. Заместитель командира механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады 29-летний капитан ВСУ Василий Божок очень скупо и неохотно рассказывал о своем подвиге, службе в армии и переменах в личной жизни. «Я не из тех, кто будет хвастать повсюду, что я такой-то. Это не мое», — сказал он в конце разговора.

«Выпрыгивали наружу прямо через пламя»

— Василий, когда вам довелось принять первый бой?

— 28 января 2015 года. На следующее утро после приезда в зону АТО. Прибыв, мы заняли позицию возле взводного опорного пункта «Серега».

Опыта боевых действий у меня, разумеется, не было, но нам во время учебы (я в 2013 году окончил академию Сухопутных войск имени Сагайдачного) дали много полезных знаний, которые очень пригодились на войне.

Около половины шестого утра началась артподготовка. Ближе к обеду в небе появился беспилотник противника. После этого обстрелы стали мощнее и точнее. Вскоре мы узнали, что к нам выдвинулась колонна — пять или шесть «Уралов», БМП, ГАЗ-66, один танк и новенький КамАЗ «Выстрел». Мы тогда впервые увидели такую машину. Потом в интернете нашли, как она называется.

Наш экипаж стоял на позиции, неподалеку расположилось подразделение пехоты, с правой стороны еще один танк, в нем находился командир роты капитан Олег Баркатов. Завязался бой, во время которого была уничтожена вся колонна. Вражеский танк подбил мой экипаж, а тот КамАЗ был ликвидирован танком командира роты.

Однако досталось и нам. Вдруг заклинило зарядный механизм. Когда наводчик открыл люк, повалил такой дым… Оказывается, наш танк загорелся. А мы и не знали, что в нас попали, и продолжали стрелять.

— Не почувствовали такое?!

— Даже не поняли ничего. Может, стреляли как раз в тот момент и выстрелы — наш и вражеский — совпали. Повезло, что броню не пробило. Выпрыгивали наружу прямо через пламя. Бой длился еще минут десять, наверное. В итоге враги не добрались до наших позиций и не успели ничего сделать.

— Потери были?

— Только один из пехоты был легко ранен. А подбитый танк был во вполне рабочем состоянии, требовался незначительный ремонт.

— Попав сразу в такую переделку, вы понимали, что это билет в один конец, что можете не вернуться с фронта?

— После боя возникают разные мысли.

— 27 июня 2015 года вас наградили орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. За этот бой?

— За этот и за другие.

— Почему у вас позывной Кулак?

— Потому что кулаком наносят удар, а танки — это главная ударная сила армии.

После боя на «Сереге» я пересел на другой танк, который предыдущий экипаж (парней контузило в бою, поэтому их отправили в госпиталь) назвал «Удавом». Название так и осталось.

«Выезжали, стреляли и прятались, пока заряжается следующий снаряд»

— Расскажите о бое возле Логвиново, за который вас удостоили звания Герой Украины.

— Утром 12 февраля командир роты получил задание — наше подразделение должно выдвинуться в сторону Углегорска и занять там оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения подразделений противника. Как раз в то время образовывался дебальцевский котел, нужно было прикрыть правую сторону.

Выдвинулись мой танк, один БТР и два ГАЗ-66. На основной трассе Артемовск — Дебальцево мы встретили Майка, но мы тогда не были с ним знакомы. Он объяснил, какую задачу им нужно выполнить, что мы должны их прикрывать, и сказал, что мы не доедем на намеченный рубеж, поскольку противник быстро продвигается навстречу. Мы согласовали уточнения и продолжили путь.

Батальон Майка был сосредоточен около Логвиново, но они не могли подойти ближе к селу, потому что боевики засели в домах. Это очень маленькое село, домов десять, наверное.

— А местные жители там были?

— Нет. Только полуразрушенные строения. Мы открыли огонь и выбили противника оттуда. Затем объехали этот населенный пункт и вернулись туда, где находилось подразделение десантников.

Майк поставил новую задачу — занять огневую позицию около лесополосы, недалеко от автобусной остановки, что на трассе Артемовск — Дебальцево, и не пропустить вражескую бронетехнику — поступила информация, что вроде бы в тот район направились из Углегорска пять танков противника для поддержки подразделений, которые находились в селе.

— Это все происходило быстро?

— Очень быстро. Едва мы проехали по трассе метров 100−150, стало известно, что три российских танка уже добрались к тому месту, где мы должны были занять оборону.

Я до этого каким-то шестым чувством понял, что следующий бой будет тяжелым, и решил поменяться местами с наводчиком-оператором. Мы мгновенно открыли огонь. Первый выстрел был удачным — у танка сразу оторвало башню. Дальше действовали по схеме «выехал, выстрелил, спрятался». Повезло, что нас противник не видел. Они думали, что мы с другой стороны, и вели огонь по подбитому танку, который стоял далеко в поле. А мы прятались за двумя подбитыми БМП. Выезжали, стреляли и прятались, пока заряжается следующий снаряд.

Второй танк мы тоже смогли подбить. А третий направился прямо на нас. До него было метров 400−500. Так что предстояло фактически лобовое столкновение. Когда он переезжал мост через небольшую речушку, я навел прицел на него и выстрелил. Он загорелся и рухнул в воду.

— Вы так рассказываете, будто подбить три танка очень легко и просто.

— Делали все на автомате. Не думали ни о чем другом. На войне если ты не уничтожишь врага, то он уничтожит тебя.

— Очевидцы мне рассказывали, что, узнав об этом, восхищенный Майк связался с тогдашним главнокомандующим ВСУ Муженко: Гром, я не знаю, кто этот танкист Вася, но ему надо дать героя".

— Ситуация была сложной. У них заканчивался боекомплект. Мы дали им возможность перегруппироваться и безопасно отойти.

Закончился боекомплект и у нас. Так что надо было возвращаться. Я оставил два снаряда на всякий случай. Но мы поехали не по трассе, потому что это открытый участок, простреливаемый со всех сторон, а вдоль по грунтовой дороге, точнее, по проходу через минное поле. Увидел, что еще один российский танк пытался обнаружить нас там, где мы только что были. А нас и след простыл.

Проехав буквально метров двести, подобрали двух десантников. Они сели к нам на броню, и мы их подвезли к подразделению Майка.

В общем, все вышли из того боя живые и здоровые. Были лишь ранения и контузии.

— Какой момент стал для вас самым страшным во время той танковой дуэли?

— Да ничего такого не было. Сидишь в танке, смотришь в прицел и уничтожаешь противника. И все.

«Мама узнала, что я был на войне, когда по телевизору сказали, что мне вручили награду»

— Вы выросли в селе Левков Житомирской области. Почему решили стать военным?

— Я из простой семьи. Отец был шофером в колхозе, один из дедушек тоже был водителем. Мама работает санитаркой в больнице. Они с отцом разошлись, когда я учился в третьем классе. У меня есть младшие брат и сестра. Растить нас помогали бабушка, тетя и дядя. Я рос тихим и спокойным ребенком. Занимался спортом.

— Чем еще увлекались?

— Да особо некогда было. В селе очень много работы по хозяйству. Так что книги читал только те, что положены по школьной программе. Был хорошистом, участвовал в нескольких олимпиадах. Но мне всегда нравилась техника. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, крестный посоветовал стать военным.

— Мама не возражала?

— И она, и родственники поддержали мой выбор. В то время никакой войны ведь не было.

Поступил в академию. Первые несколько месяцев было тяжело, нужно было привыкнуть к режиму, дисциплине и прочему. А дальше все пошло легко. Четыре года пролетели незаметно. По окончании учебы получил звание лейтенанта и попал в 1-ю танковую роту 92-й отдельной механизированной бригады.

— И начались армейские будни.

— Командиры подсказывали, что и как нужно делать правильно. Они по себе знают, что сначала молодому офицеру нужно помочь, чтобы он понял, как в армии все функционирует.

- Где вы были, когда начался захват Крыма? Понимали, что предстоит что-то очень серьезное?

— В начале марта мы выехали в Харьковскую область на усиление защиты государственной границы с Россией. Но там тогда стычек не было. В зону боевых действий попал в январе 2015 года.

— Очень поразились, увидев вблизи, что такое война?

— Сначала было непонятно, куда попал. Выполнял приказы командира роты, особых вопросов не возникало, да и страха как-то не было.

— А когда он появился?

— Страх всегда настигает после окончания боя. Когда начинаешь думать, что могло случиться всякое.

— В одном интервью вы признались, что в 2009 году на школьном выпускном сформулировали свою мечту так: «Стать достойным гражданином своей страны». Для столь юного возраста очень благородная цель.

— Как объяснить это? Родину следует защищать и любить. И все делать для ее процветания. Чтобы это произошло, каждому следует стать действительно достойным гражданином своей страны. Судьба Украины зависит от нас. Надо начинать с себя. Причем с элементарного. Вот все возмущаются, что вокруг много грязи. Но мусор же не кто-то нам привозит. Если съел мороженое или «Сникерс», выкинь обертку в мусорку. Нет поблизости — пройди сто метров. Это же так просто.

— У вас очень красивая история любви. 12 июня этого года вы женились на Таисир. Кто она по национальности?

— Отец моей жены араб. Она родилась и выросла в Харькове, считает себя украинкой.

Мы познакомились у общих друзей перед Рождеством. Только начался 2019 год. Влюбился с первого взгляда. И решил, что надо действовать. Друзья помогли нам еще раз встретиться — снова пригласили нас в гости. После этого я ее уже не отпускал. Все свободное время мы проводили вместе. Она все бросила из-за меня. И переехала в Чугуев, где расположена наша бригада.

— Вы очень романтично сделали предложение своей любимой.

— В июле прошлого года мне предстояло ехать в зону ООС. Перед отъездом купил большую коробку, положил на дно коробочку с кольцом, а сверху много шариков, наполненных гелием. Принес и сказал: «Открывай, там сюрприз». Она открыла, шарики разлетелись. Обрадовалась, но ни о чем не догадалась. Попросил еще раз заглянуть внутрь. Согласилась выйти за меня замуж без колебаний. Но ей пришлось долго ждать нашей свадьбы. Я провел на фронте около девяти месяцев.

Василий Божок с женой Таисир

— У вас то учеба, то командировки. Жена не ропщет?

— Да, я постоянно в разъездах. Конечно, жене тяжело. Вся домашняя работа на ней.

— А вы что по дому умеете делать?

— В принципе все. И готовить, и убирать, и отремонтировать что-то.

— Как ее родители отнеслись к тому, что дочь выходит замуж за военного, ведь в стране идет война?

— У нее очень хорошие родители. Мы легко нашли общий язык и с ее дочерью. Сейчас ей восемь лет. Моя семья — это мой тыл.

— Когда и как вы узнали, что вас представили к высшей награде страны?

— 14 октября 2015 года вышел указ президента. Я в тот момент находился на фронте. Мне с самого утра начали звонить знакомые, друзья, коллеги. А я не знал ни о чем. Был сильно удивлен и горд.

— Как отреагировала мама?

— Она узнала, что я был на войне, когда по телевизору сказали, что мне вручили награду. Поздравила, а потом спросила, почему от нее все скрывал. Я всегда ей говорил, что находимся на полигоне на учениях, чтобы она лишний раз не волновалась. Пришлось объясняться.

— Не жалеете, что стали военным?

— Нет. Я просто выполняю свой долг. Как и все, кто давал присягу.

Моя цель — чтобы на всей территории Украины развевались украинские флаги и везде звучал наш гимн. Вот тогда можно будет спокойно идти отдыхать. А сейчас надо выгонять врага. Украина должна вновь стать единой и неделимой.

— Верите в это?

— Обязательно так и будет.

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